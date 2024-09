Milan, perché Leao è il capitano e non Theo Hernandez

Getty Images

Scelta curiosa di Pauloper. Nella gara valida come anticipo della sesta giornata, il capitano dei rossoneri èe non, come da prassi. I due sono arrivati insieme nell'estate del 2018 e, dopo il capitano "ufficiale", il francese è stato designato comeLa fascia è infatti finita spesso sul suo braccio, cosa che però non accadrà per il match contro i salentini. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso Paulo, nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport. “Leao capitano? Voglio avereunache possono essere capitani”.

Mossa pero semplice? La scelta del portoghese verso il suo connazionale è una sorta diche porta l'ex Lille ad essere ancor di più al centro del Milan, a evitare magari certispesso contestatigli.