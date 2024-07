Emerson Royal, respinta la prima offerta del Milan: tutti i dettagli della trattativa

Avanti fuoco lento. Il Milan ha ormai scelto Emerson Royal come possibile rinforzo nel ruolo di terzino destro dopo averci provato per Cash dell’Aston Villa e Thiago Santos del Lille. L’esterno brasiliano vuole lasciare il Tottenham dove, con l’avvento in panchina di Ange Postecoglou, ha perso la titolarità e con ogni probabilità verrà accontentato nel corso dell’estate.



CONTRATTO OK - Il contatto con gli agenti di Emerson Royal ha avuto l'esito sperato: il brasiliano con passaporto spagnolo si è promesso al Milan con il quale ha raggiunto un accordo di massima da 3 milioni a stagione. L’intesa dovrebbe essere su un contratto di 5 anni (o quattro con opzione per il quinto). Gli ultimi dettagli sui bonus verranno sistemati una volta entrati nella fase conclusiva dell’operazione. Emerson Royal attende una chiamata per partire in direzione Milano ma dovrà pazientare ancora.