Stop in allenamento per Alessio Romagnoli. Nella rifinitura di questo pomeriggio nello specifico. Come riportato da Sky Sport, il difensore del Milan ha accusato un lieve fastidio fisico. Il capitano rossonero è stato regolarmente convocato da Gattuso per la sfida di domani alle 15, ma il suo impiego - con la sosta per le nazionali alle porte - è in dubbio. Romagnoli effettuerà un test domani mattina in vista del Chievo, poi arriverà la decisione di Gattuso e del suo staff medico. In caso di forfait - con Mattia Caldara ancora escluso dai convocati per infortunio - Gattuso punterà su Cristian Zapata accanto a Mateo Musacchio. Decisivo l'allenamento di domani per Romagnoli: Gattuso non vuole rischiare di perdere a lungo il capitano rossonero, la prudenza è d'obbligo. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni fisiche del giocatore.