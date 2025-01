Milan, problema muscolare per Maignan

AFP via Getty Images

Ansia in casaper le condizioni di. Il portiere francese nel corso del primo tempo della super sfida di campionato e valida per la 21esima giornata della Serie A 2024/25 ha chiuso la prima frazione di gioco stringendo i denti per un problema muscolare subito alla coscia.Il portiere, come confermato anche in cronaca da Dazn, ha dovuto evitare rilanci lunghi e sforzi nella fase finale dei primi 45 minuti soffermandosi anche a massaggiarsi da solo la gamba per sciogliere il problemino accusato. Nel corso del minuto di recupero, inoltre, con palla in calcio d'angolo a favore, si è portato nei pressi della panchina per parlare con il preparatore dei portieri e capire come muoversi.

Da valutare se, nel corso dell'intervallo, il problema verrà risolto dallo staff medico del Milan e il portiere ex-Lille potrà tornare in campo. In panchina Sergio Conceiçao potrebbe contare sul vice Marco Sportiello, che ha giocato al posto di Maignan in coppa Italia e sul giovanissimo Lorenzo Torriani subentrato a Maignan nella gara di Champions League persa 3-1 contro il Liverpool.