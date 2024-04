Milan, progetto seconda squadra in via di definizione: in due per la panchina, le ultime su stadio e vantaggi

Il club rossonero sta completando gli ultimi passaggi perin vista della: due i nomi come papabili allenatori, il collaboratore di Stefano Pioli ed ex difensore del Diavolo, Daniele, da favorito, ma non è da escludere un possibile impiego di un altro emergente, Ignazio, attualmente tecnico dellache sta facendo molto bene in Youth League, dove è arrivata per due anni di fila alla Final 4.- Bonera, dal momento del suo ritiro nel 2019, ha, prima con Giampaolo e poi riconfermato anche con l'allenatore parmigiano, conseguendonel 2020, che lo abilita ad essere alla guida della seconda squadra rossonera.

Non è invece ancora confermato cheverrà utilizzato per le partite casalinghe:. La seconda squadra offre differenti vantaggi, come ad esempio quello di, o ancora dari per emergere e dimostrare il loro potenziale. Inoltre, con la presenza dell’Under 23, diventa più facile per un club avereIl Milan, che nei mesi passati ha inoltrato la richiesta formale alla Lega Pro, dovràIl primo ripescaggio toccherebbe ad una seconda squadra di Serie A, coi rossoneri che occupano la migliore posizione a livello di graduatoria; il secondo ripescaggio toccherebbe invece ad una squadra di Lega Pro.