Milan, Pulisic a parte: domani test decisivo per il Girona. Ibrahimovic presente a Milanello

Ilè tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello per preparare la sfida decisiva di Champions League contro il Girona. Nessun giorno di riposo all'indomani della sconfitta, pesante, di Torino contro la Juventus. Persono tante le difficoltà in vista della sfida contro gli spagnoli.L'attenzione era tutta rivolta su Pulisic ma le indicazioni non sono così positive: lCon Chukwueze fermo ai box e Jimenez fuori dalla lista Champions, resta solo l'opzione Musah.

- Una 'non notizia' che invece ha comunque un valore simbolico molto importante:er testare l'umore della squadra e fare un punto sul mercato con il tecnico Sergio Conceicao.