Il Milan non ha imparato la lezione: il centrocampo non esiste più e la dirigenza non rimedia ai suoi errori

portata a casa in maniera esaltante - ma pur sempre estemporaneamente e con due successi in rimonta che avevano nascosto molti dei problemi ereditati dalla gestione Fonseca e che Conceiçao non poteva cancellare con un colpo di spugna –ai più: a voler essere particolarmente severi ma a voler estendere l'analisi del tempo,, fondamentale, ha iniziato a disgregarsi con la rinuncia aprima, per proseguire connella stagione dello Scudetto di Pioli e concludendo l'anno dopo con la plusvalenzain grado di far girare la palla con velocità e dettare i tempi del giocoin grado di dare equilibrio, dinamismo e protezione alla linea difensiva. Nel Milan delle ultime due stagioni queste due figure non ci sono mai state e, raccontandovi quotidianamente le cronache di calciomercato anche in questa finestra di gennaio,– che è un ottimo interno con caratteristiche difensive, ma nessuno dei due giocatori che abbiamo menzionato -a risollevare da sola il rendimento di un intero blocco,che a differenza del francese aggiunge visione di gioco e gol pesanti, pesantissimi in tante occasioni. Per quanto si sia sacrificato tante volte in quella posizione, l'ex AZ Alkmaar non è e, giocatori senza particolari qualità tecniche che amano portare palla e preferiscono buttarsi nello spazio davanti a sé piuttosto che correre all'indietro.sul piano del ritmo di gioco e dell'abilità nell'incidere pure in fase di impostazione.Locatelli, Thuram, Koopmeiners dall'inizio, con le carte Douglas Luiz e Fagioli spese in corsa e senza dimenticare un McKennie che, pur essendo utilizzato con sempre maggiore frequenza da esterno di difesa, lo trovi praticamente in ogni zona del campo.Eppure, le indicazioni delle prime due settimane di mercato invernale e i movimenti in entrata che si stanno profilando nelle ultime ore (Walker e un attaccante) continuano ad andare in una direzione decisamente contraria a quelle che sarebbero le priorità rossonere.con una rincorsa al quarto posto che si complica di settimana in settimana, una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da blindare nelle prossime due partite e una Coppa Italia, che ad oggi diventa l'obiettivo più credibile da perseguire per format della competizione e numero di gare da affrontare.A meno che la dirigenza del Milan non voglia finalmente aprire gli occhi. Sempre che sia ancora in tempo.