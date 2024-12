Milan, Maignan si schiera con Calabria e Theo Hernandez? Il messaggio criptico sui social

Getty Images

Sono giorni di grande tensione in casa Milan.non ha gradito l'atteggiamento dei suoi giocatori nell'importante vittoria ottenuta in Champions League contro la Stella Rossa e ha fatto riferimento, senza nominarlo, a qualche singolo in particolare: "Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".ha pubblicato due storie su Instagram per mostrare la sua vicinanza a, due dei probabili destinatari delle parole di Paulo Fonseca: "" scrive prima il portiere francese, tradotto "", per poi menzionare i due compagni di squadra nelle storie successive. Entrambi, Theo e Calabria, hanno ri-condiviso le storie del portiere francese con un commento di gratitudine per il sostegno mostrato.

Da capire se il tecnico portoghese opterà per l'esclusione del francese dall'undici titolare che domenica prossima sfiderà il Genoa tra le mura amiche. Nel frattempo un segnale è arrivato da uno dei leader come Maignan: la squadra si schiera a sostegno dei 'capitani' Calabria e Theo Hernandez.