Sono ore importanti per il futuro del Milan che sta già programmando le mosse per il mercato di gennaio. A casa Milan è arrivato il terzino svizzero Ricardo Rodriguez, accompagnato dal suo agente Gianluca Di Domenico, per un summit con la dirigenza rossonera.



LE OPZIONI PER IL FUTURO - Ricardo Rodriguez, perno della nazionale svizzera che di recente ha staccato il pass per euro 2020, piace molto tra Bundesliga e Premier League. Borussia Dortmund, Schalke 04 ed Everton sono tra le squadre interessate, ma non si escludono altre pretendenti. Nell'incontro l'agente vorrà capire quelle che sono le intenzioni del club rossonero sull'ex Wolfsburg.