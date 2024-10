Milan, risentimento muscolare per Gabbia: out contro il Napoli, emergenza per Fonseca

: durante l’allenamento odierno, tenutosi in mattinata, il primo dopo la mancata disputa della sfida valida per la nona giornata contro il Bolognadovrà pensare a come ridisegnare l'11 titolare per la partita contro gli azzurri primatisti in campionato: Fikayosarebbe stato il partner difensivo di Gabbia nel match di San Siro e partirà, quindi, dal 1'. Al suo fianco, scaldano i motori Malicke Strahinja, con il primo favorito sul secondo per prendere il posto del centrale azzurro. Il tecnico lusitano potrà fare affidamento, in difesa, anche al rientrante capitano Davide, oltre a un paio di elementi provenienti dall'Under 23 allenata da Daniele Bonera, ovvero Davidee Alex, pronti a divenire delle soluzioni, delle opzioni a partita in corso.

Una brutta notizia per l’ambiente rossonero, in vista della prossima partita di campionato dove la squadra guidata da Paulo Fonseca dovrà affrontare il Napoli di Antonio Conte, attualmente primo in classifica in Serie A. Piove sul bagnato, dunque, perche, a causa del rinvio della sfida del Dall'Ara,(espulso contro la Fiorentina, dopo il fischio finale)(che ha rimediato un cartellino rosso contro l'Udinese) che dovranno scontare il loro ultimo turno di squalifica e non saranno dunque disponibili per il match contro i partenopei.

Non sarà, in ogni caso, l'unica assenza per il club di Via Aldo Rossi: ci saranno da fronteggiare alcune emergenze, una delle quali in attacco. Dopo l'allenamento di questa mattina a Milanello, è emerso infatti che. Ci proverà, invece Luka Jovic, che verrà valutato nella rifinitura di domani., che ha saltato l'impegno con il Milan Futuro (impegnato a Perugia per il Girone B di Serie C) e si è allenato insieme alla Prima Squadra.

