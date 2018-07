Il mercato del Milan potrebbe presto sbloccarsi, dopo la fase di stallo vissuta fin qui tra incertezza societaria e sanzioni dell'Uefa. Manuel Locatelli è, infatti, molto vicino a lasciare la squadra di Rino Gattuso. Il club rossonero e il Sassuolo sono in contatto costante, alla ricerca dell'intesa totale sul futuro del centrocampista.



NODO RECOMPRA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, le due società hanno raggiunto un accordo sulla valutazione del cartellino del giocatore per una di 11/12 milioni di euro di parte fissa e un paio di milioni di bonus. Anche il giocatore si è convinto di questa operazione e ha detto sì al club neroverde, dopo aver sentito la fiducia di Roberto De Zerbi. Il nodo, al momento, su cui le parti stanno trattando è la recompra, col Milan che vorrebbe comunque mantenere il controllo sul classe '98 per il futuro. Dirigenti al lavoro, sono attesi sviluppi in giornata, con la trattativa che potrebbe presto chiudersi con la fumata bianca.