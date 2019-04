Gerard Deulofeu, esterno offensivo del Watford, autore di una doppietta che ha permesso agli Hornets di raggiungere la finale di FA Cup, commenta così un possibile ritorno al Barcellona: "Il Barcellona rappresenta una tappa passata. Sono già tornato due volte e non sono riuscito in entrambe. Per me è un capitolo chiuso, non voglio più vivere nel passato. Vivo il mio presente e penso a un gran futuro che ora è altrove". Sullo spagnolo c'è anche il Milan.