L'ex portiere del Milan,è intervenuto ai microfoni di Sky e si è soffermato su diversi temi. Tra questi, anche il calciomercato e in particolare Joshua Zirkzee , che nonostante le difficoltà resta l'obiettivo numero uno del club di via Aldo Rossi. Ecco le dichiarazioni del brasiliano:- "Allora, un pochino Zirkzee mi ricorda Ibrahimovic, ma Ibra è Ibra. Ibra sicuramente ha fatto tanto nella sua carriera, è un giocatore a 360 gradi, in area, fuori, di testa, era veramente completo. Quindi secondo me in questo tipo di paragone bra è avvantaggiato. Lui (Zirzkee ndr) però ha grandissime caratteristiche quindi saranno importanti se verrà al Milan".

- "Sta facendo benissimo, è un grandissimo portiere. Tutti noi lo sappiamo. Ho avuto l'opportunità di lavorare con lui. E' una grandissima persona, un uomo che vuole lavorare e vincere. E' un ragazzo d'oro. Ha fatto benissimo. Con la Spagna è stato protagonista".- "Sicuramente è importante avere subito questo contatto, specialmente con Leao che è un calciatore sicuramente importante per il Milan e avere già un contatto di fiducia dimostra che lui (Fonseca ndr) ci tiene tanto".