Non segna da settembre, ha saltato ottobre a causa del coronavirus e da quando è rientrato non è stato più lo stesso, almeno dal punto di vista realizzativo. Ha confezionato due assist nelle ultime 3, dando barlumi di ripresa, ma dal suo rientro, il Milan ha iniziato a tirare il fiato: due pareggi, due sconfitte e due vittorie, contro il Genoa e la Salernitana. Brahim Diaz è fondamentale per l'undici di Stefano Pioli: per questo motivo, per il finale di 2021, c'è bisogno di tutta la qualità del 10 spagnolo.



In prestito biennale, con diritto di riscatto e controriscatto, dal Real Madrid, in estate si è preso la 10 che fu di Hakan Calhanoglu. E col turco, con il quale il duello a distanza infiamma la Milano calcistica, il confronto è bilanciato, nel senso che ha iniziato alla grande il rossonero, sta finendo alla grandissima il nerazzurro: ​4 gol e 4 assist in 18 partite per Brahim Diaz; 6 gol e 6 assist per il turco in 19 partite, con 5 gol nelle ultime 6 partite (e anche 3 assist).



21 tiri, 14 passaggi chiave, 17 occasioni gol, 21 tiri. Nessuno, in rosa, crea come lui, inseguito da Tonali e Theo Hernandez. Per questo il suo ruolo è centrale e fondamentale nello scacchiere tattico di Pioli. E per questo, per ricominciare a correre, c'è bisogno del miglior Brahim Diaz. L'uomo che tra le linee determina più degli altri.