Milan, soluzione Premier per Okafor: due club interessati

Non solo colpi in entrata per ilche continua a muovere le sue pedine anche per quanto riguarda il mercato in uscita dove i nomi più caldi restano quelli di Luka Jovic e soprattuttoil cui trasferimento al Lipsia è saltato dopo l'esito negativo delle visite mediche a cui si è sottoposto in Germania. Il club tedesco aveva bisogno di un calciatore pronto subito mentre per l'esterno svizzero l'infortunio al polpaccio che lo sta tenendo ai box non è ancora vicino ad essere smaltito.e ci sono diversi club che stanno comunque pensando di puntare su di lui. Si tratta secondo la Gazzetta dello Sport diche si sono avvicinati nei contatti con gli agenti. Solo una manifestazione di interesse, almeno per ora, e nessuna offerta concreta.

Il Milan aspetta e la formula concordata con il Lipsia, ovvero un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 resta la linea guida per chiunque voglia tesserarlo. La sua uscita, inoltre, libererebbe spazi anche in chiave liste Serie A e Champions League (in caso di passaggio del turno) dove il club rossonero ha oggi tutti gli slot dedicati agli stranieri over 22 occupati.