"Due mesi nel calcio sono un’eternità, non so cosa succederà per tutti". Il messaggio di Leonardo al Milan è chiaro, il finale di stagione sarà decisivo per scrivere il futuro degli attori rossoneri, da Gattuso fino ai giocatori. Soprattutto i giocatori. Tutti sotto osservazione, a partire da chi sta rendendo meno del previsto: ora neanche Suso è più intoccabile.



RISCHIO ESCLUSIONE - Punto fermo di Gattuso, lo spagnolo è uno dei grandi interrogativi del Milan degli ultimi mesi: un gol e un assist da novembre a oggi, confermando il trend negativo nel periodo gennaio/giugno tenuto nelle precedenti stagioni in rossonero. Troppo poco per quello che tuttora viene considerato il leader tecnico del Diavolo, Suso è diventato uno dei bersagli della critica e dei tifosi che invocano una rivoluzione tattica per fare a meno di lui. Scenario non eccessivamente remoto, perché anche nella conferenza stampa pre-Udinese Gattuso ha confermato di essere al lavoro su altre disposizioni tattiche che prevedano Paquetà più vicino alla punta o ai due centravanti, con la possibilità di vedere Piatek e Cutrone insieme, senza che vi siano necessariamente in campo esterni offensivi di ruolo. Alternative in vista, un messaggio all'ex Liverpool: serve un'inversione di tendenza, un rilancio per garantirsi la titolarità da qui al termine della stagione. REBUS RINNOVO - Non più intoccabile in campo e anche il futuro è un rebus da risolvere. La trattativa per il rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2022 è in stallo, tra una richiesta da 5 milioni di euro a stagione e la volontà della società di eliminare la clausola da 40 milioni di euro valida per l'estero. Tutto fermo, tutto in bilico perché se è vero che non sono arrivate offerte considerevoli, la società non chiude del tutto la porta a un addio in estate se dovessero arrivare proposte superiori alla cifra ora fissata dalla clausola. Non è un argomento attuale, non è stato trattato nel meeting tra Leonardo, Maldini, Gattuso e squadra a Milanello ma come tutto quel che riguarda il mercato è stato rimandato al termine della stagione: sarà il campo a decidere ogni cosa, anche il futuro di Suso.



@Albri_Fede90