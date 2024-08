Milan, tegola Morata: tra mercato e alternative, ecco chi può sostituirlo

Alvaro Morata si ferma a causa di una problema muscolare di cui si conoscerà la reale entità solo nella giornata di domani. Il numero 7 rossonero salterà sicuramente la sfida di sabato pomeriggio al Tardini contro il Parma ma presumibilmente ne avrà ancora per una ventina di giorni ( in dubbio anche per Milan-Venezia del 15 settembre a San Siro).



ATTACCO COMPLETO- Il problema muscolare di Morata non preoccupa il Milan a tal punto dal tornare sul mercato. La linea che filtra da fonti vicine al club rossonero va in questa direzione. Per una questione di liste e di progetto ( evitare di ostruire la crescita di Camarda direzione Prima squadra) Moncada e Ibrahimovic avevano già deciso di non intervenire ulteriormente nel reparto offensivo. Anche perché Jovic non ha voluto ascoltare le proposte che gli erano arrivate nei giorni scorsi.

Fonseca lavorerà in questi giorni per mettere a posto alcuni meccanismi tra difesa e centrocampo ma sopratutto per trovare una soluzione all’assenza di Morata.