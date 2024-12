Getty Images

Milan, Terracciano: "Siamo compatti nello spogliatoio. Centrocampista? Devo solo rispolverarlo"

20 minuti fa



Filippo Terracciano, titolare questa sera, ha parlato a DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan: “La verità è che noi siamo compatti nello spogliatoio, rimaniamo concentrati su di noi e quello che dobbiamo portare in campo, tutto il resto cerchiamo di non pensarci”.



NUOVO RUOLO - “Lo affronterò con entusiasmo, avevo già fatto il centrocampista, devo solo rispolverarlo. Sono molto contento di giocare in questo ruolo oggi”.



GIOCARE QUI COSA SIGNIFICA? - “Pura gioia e pura felicità, giocare in questo stadio con tutti i miei familiari ed amici che guardano sono solo emozioni positive”.