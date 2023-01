Il Milan recupera i pezzi da 90. Dopo Fodé Ballo-Touré, tornato ieri ad allenarsi in gruppo, oggi a Milanello Theo Hernandez e Davide Calabria hanno lavorato regolarmente con i compagni e dunque sono recuperati per il prossimo match di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica alle 12.30 a San Siro.



SOLO 3 INDISPONIBILI - Il francese ha risolto l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta contro la Lazio, mentre il capitano rossonero ha smaltito la forte contusione al polpaccio destro rimediato nel finale della sfida contro i biancocelesti. Restano indisponibili solo Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan e Alessandro Florenzi.