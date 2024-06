Milan, arriva la scelta di Jovic

45 minuti fa

In scadenza il prossimo 30 giugno, stando a quanto riportato da Relevo, Luka Jovic ha deciso di continuare a indossare la maglia rossonera anche nella prossima stagione, rinnovando così il suo contratto per fare coppia insieme al futuro e nuovo numero 9 del club di Via Aldo Rossi.



Nelle scorse ore le parti, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero raggiunto l'accordo definitivo, con Jovic che dunque verrà confermato dopo la scorsa stagione, nel corso della quale ha registrato numeri importanti nonostante il titolare fisso del Milan fosse Olivier Giroud. Nell'ultima annata, infatti, il centravanti serbo ha collezionato 30 presenze con 9 reti e un assist messi a referto.