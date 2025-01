Milan, ufficiale: Pellegrino in prestito all'Huracan

Getty Images

Nuova avventura in prestito perIlha risolto l'accordo con l'Indipendente, dove il difensore ha giocato i primi mesi di questa stagione, per chiudere quello con l'Prestito fino al 30 giugno 2025 perche, dal suo arrivo a Milano nell'estate del 2023, ha già cambiato tre squadre, avendo vestito, per gli ultimi sei mesi dell'anno scorso, anche la maglia dellaIL COMUNICATO - "AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Marco Pellegrino al Club Atlético Independiente. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, al Club Atlético Huracán.

Il Club rossonero augura a Marco le migliori soddisfazioni per la nuova avventura".