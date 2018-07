Il desiderio Higuain con Morata subito dietro, almeno un colpo a centrocampo e non solo. Il nuovo Milan prende forma con Leonardo in dirigenza, riferimento per il mercato rossonero già da qualche giorno. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, per il Pipita come per qualsiasi altra operazione di livello servono prima le cessioni; al di là dei discorsi su Bonucci e la Juventus, Suso e Donnarumma, Leonardo sta lavorando a delle altre uscite fondamentali per le casse rossonere.



Il quotidiano racconta che è in arrivo il via libera per Manuel Locatelli, nel mirino del Sassuolo; sicuramente sarà ceduto anche Riccardo Montolivo, messo in vendita e neanche convocato per la tournée negli USA. Non finisce qui: Carlos Bacca è un'altra cessione che il Milan ha impostato e si spera porti in cassa 15/18 milioni, Gattuso in più ha dato il via libera anche per cedere André Silva e Kalinic con le offerte giuste. Tutte cessioni propedeutiche al grande colpo in attacco, ma Leonardo si attiva da subito e a queste potrebbe presto aggiungersi anche Gustavo Gomez.