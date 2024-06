Getty Images

McKennie-Juventus, fumata nera: si va verso l'addio, i motivi e chi lo vuole

Redazione CM

2 ore fa

Weston McKennie e la Juventus, una storia che va verso la fine. Gli ultimi contatti tra la stessa Juve e l'entourage del centrocampista americano non hanno sciolto il gelo che permane sulle trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2025.



FORBICE - La proposta avanzata dalla dirigenza bianconera era arrivata più di due mesi fa: l'idea era quella di andare avanti per uno o due anni alle stesse cifre: 2,5 milioni di euro a stagione. Ma le richieste, riporta Il Bianconero, sono ben superiori.



DOVE VA MCKENNIE - Un ritorno in Premier League, assaporata con la maglia del Leeds in prestito nella stagione 2022/23, rientra tra le opzioni gradite a Wes, che ha aperto alla possibilità di firmare per l'Aston Villa, qualificato alla prossima edizione della Champions League. I Villans erano già interessati nelle scorse sessioni di mercato.