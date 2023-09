Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida di Champions League contro la Real Sociedad presentando così la gara.



ARRIVIAMO IN FONDO - "Sono d'accordo con quanto detto ieri da Lautaro, faremo il massimo per provare ad arrivare in fondo come l'anno scorso. Continuiamo il percorso iniziato la scorsa stagione, non è ancora finita. Proveremo ad aggiungere tasselli sempre nuovi e vedremo dove arriveremo".



TURNOVER - "Non cambia niente, cambiano i giocatori ma non il modo di giocare. Oggi anche chi entra per la prima volta farà vedere che è pronto a giocare e fare bene ad aiutare la squadra".