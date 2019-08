"Non è un’ipotesi realizzabile in questa stagione ma per l’anno prossimo chissà". Come racconta La Gazzetta dello Sport, Luka Modric al Milan è un sogno cui sta già lavorando Zvone Boban per l'estate del 2020: "Per un giocatore del genere vale appesantire il monte stipendi. Ci sarà tempo per riflettere, sempre che Modric non si muova già quest’anno: di mezzo c’è sempre il Psg, che vorrebbe includerlo nell’affare Neymar, escludendo i rossoneri dal giro. Un’opzione che non decolla. Le rotte del calciomercato devono passare anche da Milano, per questo il Milan lavora su Modric per l'anno che verrà".