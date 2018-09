Intervistato dopo la vittoria del premio The Best FIFA, Luka Modric è tornato ai microfoni di Sport Mediaset sulla questione Inter. Una domanda diretta per il centrocampista croato del Real Madrid che non ha riaperto le porte ai nerazzurri, anzi: "Non ho mai davvero pensato di lasciare il Real Madrid - le parole di Modric -. Sono contento per questo premio, credo che Deschamps abbia meritato invece quello da allenatore, anche se il ct croato Dalic aveva fatto ottime cose".