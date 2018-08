Il muro resta altissimo. Perché Florentino Perez ne fa una questione di principio, ormai lo scenario è chiaro. Ma Luka Modric rimane e rimarrà nei pensieri dell'Inter fino a venerdì, chiaramente le prossime ore rappresentano un bivio importante per capire se il sogno resterà tale o meno. Anche nella giornata di oggi e dopo la Supercoppa contro l'Atlético, l'agente di Modric Vlado Lemic spingerà direttamente con il Real Madrid per forzare la cessione del croato. Una carta finale vincolata a un'altra finale europea giocata con le merengues e occasione ideale per salutare con correttezza il Madrid, l'entourage di Modric le proverà tutte fino in fondo. Per questo la speranza dell'Inter resta debole ma accesa.



PROBLEMA SOSTITUTO - Il vero problema che divide in casa Real è il sostituto di Modric. Eriksen dal Tottenham è il pallino di Florentino ma sembra inarrivabile, Thiago Alcantara non convince tutti mentre Pjanic ad oggi è intoccabile per la Juve. Milinkovic costa tanto e il tempo stringe, ecco perché Perez non è convinto delle piste per sostituire il croato e continua a tenere alto il muro sul fronte Modric. Un problema non secondario; l'Inter aspetta comunque aggiornamenti da Tallin, con la speranza di una crepa nelle certezze di Florentino. Il sogno ad oggi resta tale, ma si insisterà fino all'ultima curva.