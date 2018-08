, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa su queste colonne aprendo la strada a un desiderio che sembrava follia. E invece è tutto vero,. Le prime pagine spagnole lo confermano, anche dalle parti della Casa Blanca è arrivato il segnale, ci sono crepe nel rapporto col fenomeno croato che sta seriamente pensando di andare via. Da Modric sono stati aperti spiragli all'Inter, segnali positivi, c'è spazio per provarci. 'Parliamone', insomma. Ma adesso si entra nel vivo.. Lo raggiungeranno l'agente Lemic e l'intermediario Riso, ma soprattutto Luka attende ilche avverrà durante la prossima settimana. "Voglio i 750 milioni della clausola o Modric resta qui", il messaggio del presidente del Real Madrid è chiaro. Perché arriva?, in un senso o nell'altro. Da qui nasce la sua presa di posizione netta e fedelmente riportata dai quotidiani più vicini al Madrid.. E se vorrà davvero andar via dovrà essere lui ad esporsi, per un. Ovvero, se Modric convincesse Florentino ad essere liberato sarebbe chiaramente bingo; eppure. Può pensare di proporre un rinnovo importantissimo, di certo Modric esporrà le sue ragioni, l'Inter aspetta. E s. Intanto, quell'Arturo Vidal in trattativa da giorni ma senza affondare il colpo (mai stato tutto fatto con l'Inter, anzi ora è diretto al Barcellona) è la conferma di come i nerazzurri vogliano provarci fino in fondo per Modric. Senza escludere un cambio di rotta se dovesse andare male con Perez, magari per un esterno offensivo. Lavori in corso... sognando Luka.