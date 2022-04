Intervistato da Andrea Bosco per TuttoJuve.com, l'ex dg della Juventus, Luciano Moggi, parla anche del futuro del centrocampo bianconero: "Con Rovella e Fagioli chi vedrei la prossima stagione? Rovella non lo vedo. Fagioli sì. La Juve avrebbe bisogno di un Jorginho che però arriva da una stagione poco brillante. Gravenberch? Giocatore valido. Ma alla Juve serve gente di mestiere. Guarda De Lig: ottimo. Ma questi olandesi hanno la mania dell'anticipo a tutti costi. E quando “bucano” in difesa provocano voragini. Ma De Ligt è bravo: lo reputo uno dei migliori al mondo. Rabiot? A mio parere Rabiot potrebbe essere utile se snellisce il suo gioco".