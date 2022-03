Luciano Moggi a sorpresa su Radio Bianconera: “A dire la verità, Juventus-Inter non era la partita che aspettavo di più. Essendo un competitor abbastanza importante, cercavamo di batterla per avere la possibilità di vincere i campionati. Ma noi aspettavamo il Milan, ma non solo perché ai miei tempi, le squadre da battere erano sette, mentre adesso ce ne sono due. La Juventus è una squadra che deve dare all’avversario la possibilità di attaccare e darsi la possibilità di difendersi, ma non deve tenere la palla, perché, altrimenti, sono guai. Questo è il gioco che attuerà anche con l’Inter”.