Definite le semifinali al Mondiale per club in Marocco. I padroni di casa del Widad Athletic di Casablanca sono stati eliminati dagli arabi dell'Al-Hilal. In vantaggio grazie a un gol di El Amloud al 52°, i marocchini sono rimasti in dieci uomini al 91° per l'espulsione di Jabrane. Al 94° è arrivato il momentaneo pareggio di Kanno, poi espulso all'inizio dei tempi supplementari quando si è ristabilita la parità numerica. Ai calci di rigore è risultato decisivo l'errore iniziale di Attiyat Allah.



L'Al-Hilal sfiderà i brasiliani del Flamengo martedì a Tangeri.

Mercoledì a Rabat il Real Madrid di Ancelotti giocherà contro gli egiziani dell'Al-Ahly, che hanno battuto per 1-0 gli statunitensi dei Seattle Sounders grazie a un gol di Afsha all'88°.