Mondiale per club: quanto guadagneranno Inter e Juventus

24 minuti fa



Le 32 squadre che partecipano al Mondiale per Club avranno un gettone identico tra loro, più altri soldi in base al ranking e al bacino d’utenza. Poi, come avviene per le competizioni Uefa, si potranno aggiungere altri denari al montepremi sulla base dei risultati ottenuti nella prima fase e grazie ai vari passaggi del turno.



Chi dovesse conquistare il trofeo, nella finale del 13 luglio a New York, dovrebbe mettersi in tasca qualcosa come 80 milioni. Tra sponsor, diritti tv e ricavi commerciali la Fifa punta a ottenere introiti per 2,3 miliardi di dollari.



Non sono ancora noti ufficialmente i premi, ma per Inter e Juventus, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la quota dovrebbe aggirarsi attorno ai 18 milioni di euro.