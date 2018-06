Si può prevedere chi alzerà il trofeo, chi sarà il capocannoniere e quale squadra segnerà più gol. Ma tra le giocate dei Mondiali di calcio, a guardare bene, ci sono anche delle scommesse nelle quali nessuna squadra vorrebbe essere favorita. Si punta ad esempio, sul poco onorevole titolo di peggior difesa della manifestazione, ossia, sulla formazine che incasserà più reti. In questa giocata “primeggia” l’Iran, a 5,00, seguito da Panama che paga lo scotto da esordiente ed è data come seconda favorita a 6,00 su Snai. Per gli amanti dei record, c’è da tenere d’occhio la Corea del Sud, che detiene il primato di maggior numero di gol subiti in una singola edizione, (ben 16 nel 1954) ed è piazzata a 7,00. Sarebbe invece una gran sorpresa (data a 50,00) vedere il Brasile primo per reti al passivo, anche se in realtà non sarebbe così strano, visto che i verdeoro (con 14 gol incassati, di cui 7 nel “Mineirazo” contro la Germania) hanno chiuso da peggior difesa l’ultimo mondiale. Dalla difesa all’attacco, il passo è breve sul tabellone delle scommesse: sulla nazionale di Panama pesa ancora la condizione da debuttante ed è quindi favorita a 3,50, subito dietro, invece, rispunta l’Iran, dato a 5,00. Da segnalare che la squadra mediorientale ha avuto il peggior attacco nello scorso mondiale, segnando appena una rete in tre partite.