Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Lecce:



"Ho cercato di far capire alla squadra che quest'anno sarà più difficile, tutti ci conoscono e ci sono meno differenze tra quelle sette o otto big che sono salve prima dell'inizio del campionato e tutte le altre. Oltretutto sono salite delle squadre importanti dalla B, come Genoa e Cagliari, capoluoghi di regione. Dobbiamo fare punti in partite come quella di oggi, contro squadre che lottano per mantenere la categoria. Sarà difficile, per esempio, fare 4 punti contro la Fiorentina, mentre è già impossibile farne 4 con l'Inter dato che abbiamo perso alla prima. Dobbiamo recuperare nelle gare contro le nostre concorrenti".



"Ho sempre saputo quanti gol bisogna fare per vincere lo scudetto, abbiamo lavorato partendo da Di Gregorio, che ovviamente ne farà zero, ma dobbiamo raggiungere nella nostra rosa 45-50 gol. Ne ho messi 10 a due dei nostri giocatori, il nostro tridente deve arrivare a 20. Papu Gomez? No, abbiamo 28 giocatori, non siamo sul mercato degli svincolati, a posto così fino a gennaio".