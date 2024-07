Getty Images

Monza, Galliani: "Szczesny? Aspettiamo..."

un' ora fa



L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato del mercato della propria squadra all'evento della presentazione del calendario della Serie A 2024-2025.



CONFERMA - Dopo l'arrivo in panchina di Nesta, al posto di Palladino, ci si aspetta un nuovo campionato sereno per i brianzoli che non dovrebbero cambiare molto ma confermare per gran parte la rosa che ha sfiorato la qualificazione in Europa. Con un dirigente navigato come l'ex Milan però il colpo a sorpresa è sempre dietro l'angolo, quindi non sono da escludere sorprese.



DALLA JUVE - La prima potrebbe essere Szczesny, portiere polacco in uscita dalla Juve e pazza idea del Monza. A quanti gli hanno chiesto la fattibilità dell'operazione, ha risposto così: "Una volta mi chiamavano il 'condor', anzi mi hanno fatto fare un vino per beneficenza per un istituto qui di Monza che cura i malati di Alzheimer che si chiama il condor, quindi il condor non può partire il 3 di luglio, il condor parte il 29-30 di agosto, quindi aspettiamo".