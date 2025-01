Getty Images

Monza, infortunio per Birindelli: salta la Fiorentina, cos'è successo

un' ora fa



Nuovo problema per il Monza. A pochi istanti dall'inizio del match si è infatti fermato Samuele Birindelli. L'ex Pisa, inserito nelle formazioni ufficiali, ha patito un problema muscolare calciando un pallone durante il riscaldamento. Lo ha comunicato lui stesso al mister Bocchetti che quindi, non potendo contare su di lui, ha inserito Bianco dal primo minuto.



Ancora da accertare l'entità dello stop dell'esterno che salta la gara del lunedì sera, valevole per la 20esima giornata, la prima di ritorno, e ora rischia di essere in dubbio anche per le prossime. Già domani Birindelli potrebbe sottoporsi ai test che chiariranno se e quanto deve fermarsi.