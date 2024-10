Monza, Nesta furioso: "Non capisco il gol annullato, il fallo non esiste. Retegui e Marì si sono picchiati tutta la partita..."

Getty Images

, allenatore del Monza, ha rilasciato un’intervista a DAZN al termine della sfida persa per 2-0 contro l’Atalanta. Grande rammarico per i biancorossi, che sul parziale di 0-0 si sono visti annullare un gol per un presunto fallo di Djuric ai danni di Ederson: ". Abbiamo fatto un’ottima partita e loro hanno messo tanto dalla panchina.. Si può sbagliare ma in quell’azione non succede nulla. È veramente un peccato.

“Mi attacco alla prestazione, che è stata grande. I giocatori erano fuori da un bel po’ oggi li abbiamo recuperati. La partita è stata fatta bene, abbiamo sofferto poco. Poi l’Atalanta è venuta su ma sono molto contento della mia squadra”.