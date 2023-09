Mancano pochi minuti al fischio iniziale di Monza-Bologna e a parlare è Raffaele Palladino, allenatore dei brianzoli: "Noi abbiamo dei principi chiari e in base a quello che vedo in settimana scelgo. Ho la fortuna di allenare un gruppo forte, di ragazzi sempre a disposizione e per me quella è una fortuna. Oggi ho scelto questi titolari, ma le partite durano più di 90 minuti e c'è bisogno che chi subentra dia una grande mano", le sue parole ai microfoni di DAZN.