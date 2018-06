Alvaro Morata e il possibile ritorno alla Juventus. Arrivano nuovi segnali, questa volta direttamente dalle parole dell’attaccante spagnolo, in vacanza a Torino con la moglie Alice Campello: “Siamo qui a Torino per partecipare a una festa di compleanno - le dichiarazioni di Morata riportate da Sportmediaset.it -. La Juve? Vediamo, per ora non so nulla del mio futuro. Chelsea o Atletico? In questo momento penso soltanto alle vacanze”.



LA SITUAZIONE - Al momento non è ancora partita una trattativa tra la Juventus e il Chelsea per il ritorno dello spagnolo, ma i rumors si rincorrono giorno dopo giorno. Ad alimentarli anche le foto pubblicate su Instagram, dai tifosi bianconeri e non solo. Di ieri, infatti, la notizia di Alvaro Morata a mangiare in un noto ristorante torinese, tappa fissa di diversi giocatori della Juventus. Il profilo Instagram del ristorante ieri ha pubblicato una foto con Morata e la moglie. La didascalia scelta? “Certi amori non finiscono”. A conferma di una suggestione sempre viva: Morata spinge per tornare in Italia, la Juventus non ha escluso un suo eventuale ritorno. L’ostacolo più difficile da superare è il costo del cartellino dello spagnolo, cercato anche dal Milan nelle scorse settimane.