Moratti a Kiss Kiss: "Iuliano-Ronaldo col Var? Ci sarebbe stato comunque un arbitro..."

, ex presidente dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: "Se rimpiango Lukaku? L'Inter è messa bene in questo momento. Ha ottimi attaccanti ma Lukaku fa sempre comodo anche quando non è al 100%. L'allarme di Cairo riguardo i conti delle squadre di serie A? Il grido di Cairo non va sottovalutato. Nulla è cambiato rispetto ai miei tempi. Per le big è sempre stato così: costi superiori ai ricavi. Sotto l'aspetto gestionale dei conti e dei risultati sportivi ottenuti il Napoli è un esempio da seguire ed diventata nuovamente una big proprio grazie ad una gestione oculata dei conti. Se potessi cambiare la storia con Maradona all'Inter e Ronaldo (il Fenomeno) al Napoli? A Ronaldo voglio bene. Con Diego ero amico ed è sempre stato corretto e cortese con me, l'ho sempre stimato. Metterli insieme sarebbe stato fantastico ma alla fine mi tengo la medaglia di aver portato Ronaldo all'Inter".

Moratti aggiunge: ". Se il Var c'è deve funzionar bene. Su alcune situazioni legate ai rigori mi vien da ridere. Bisogna eliminare certi errori di interpretazione. Se ci fosse stato".