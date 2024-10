Morte Bergamini, l'ex fidanzata condannata a 16 anni di reclusione

questa è stata la decisione dei giudici della Corte d'Assise di Cosenza. Il 18 novembre del 1989, dunque, Donato Bergamini, calciatore del Cosenza con cui la donna era fidanzata, non si è suicidato., l'ex fidanzata di Bergamini, calciatore del Cosenza morto il 18 novembre del 1989 lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico in cause che non sono mai apparse del tutto chiare. La Corte d'Assise di Cosenza ha emesso la sua sentenza: Isabella Internò condannata a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario.

, a 28 anni dal fatto, quando una nuova perizia disposta dal tribunale di Castrovillari ha attribuito la morte del calciatore ad un soffocamento/strangolamento; a seguito di questa perizia, sono stati iscritti nel registro degli indagati la ex fidanzata e l'autista del camion sotto le cui ruote finì il calciatore.