Come riportato dal Corriere della Sera, è stato emesso un primo Daspo per i fatti accaduti sabato pomeriggio a San Siro, in curva Nord, durante Inter-Sampdoria, dopo la notizia dell'uccisione del capo ultrà Vittorio Boiocchi.



È stato infatti fermato un ultrà che ha aggredito e buttato a terra un tifoso che si stava rifiutando di abbandonare gli spalti. Un’altra decina di ultras del tifo organizzato nerazzurro, quelli che spinto per l'uscita dal secondo anello verde dopo l'ordine dei capi, in segno di rispetto per la morte di Boiocchi, sono stati identificati e ci saranno valutazioni della procura.