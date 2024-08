Motta vince senza il mercato della Juventus: Fagioli sembra meglio di Douglas Luiz

Redazione Calciomercato

Due punti di vantaggio sull’Inter e qualcosa in più su tutte le altre in teorica corsa scudetto, addirittura, prossima avversaria prima della sosta che potrebbe consacrare la Juventus in testa a punteggio pieno, sullo slancio di sei gol segnati e zero subiti.I numeri sono, che impressiona più ancora del mercato dispendioso, aspettandoin ultima aggiunta. Ma per ora - va detto, anzi evidenziato - questa Juve vince e convince senza gli acquisti. Infatti, anche perchéLa prestazione, il risultato e il primato in classifica offrono ai tifosi bianconeri. Ma è comunque doveroso applaudire Motta, che gioca con grande precisione il suo vero calcio, già esibito a Bologna: ripartenze micidiali, ad esaltare sia la compattezza difensiva sia il pressing appoggiato a centrocampo e non sconclusionato in avanti.