. Sono rimasti solo quattro concorrenti in gara, una sola puntata nella quale si deciderà tutto.. Quattro artisti (tre più un gruppo), quattro generi diversi e una sorpresa: Naip. O meglio, Michelangelo Mercuri (questo il suo vero nome).- Sì, c'è anche lui in finale. Una bella rivincita verso chi pensava che non sarebbe arrivato nemmeno ai live. Lui invece ha fatto spallucce ed è andato avanti, puntata dopo puntata. Con le sue esibizioni pazze e pazzesche, tanti sacrifici e il supporto e i consigli del suo giudice Mika. Da piccolo sognava di fare il terzino, come ci ha raccontato nella nostra intervista , oggi è a un passo dalla vittoria a X Factor.. Nessun rimpianto, avanti tutta con un microfono tra le mani: il calcio è rimasto sullo sfondo nella vita di Naip, che ora sogna i grandi palchi.