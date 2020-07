Il Napoli quest'estate non sarà a Dimaro in ritiro. Mancano pochi dettagli per ufficializzare la collaborazione con Castel di Sangro, dove la squadra di Gattuso si preparerà in vista della stagione 2020/21. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il sindaco proprio di Castel di Sangro, Angelo Caruso:



L'ACCORDO - "Stiamo lavorando per trovare un'intesa che duri sei anni. Poi spetterà a Napoli la decisione finale, noi siamo aperti per questo accordo".



LE DATE - "Il ritiro del Napoli dovrebbe esserci tra il 28 agosto ed il 6/10 settembre. Il Napoli potrebbe restare qui anche fino alla prima giornata di campionato vista la vicinanza".