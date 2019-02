Marek Hamsik dice addio al Napoli e lo fa in un momento in cui il mercato in entrata per i club italiani è ormai chiuso. Il patron De Laurentiis lo lascerà andare e in estate sta programmando una piccola rivoluzione. Secondo diversi quotidiani in estate è a rischio anche la posizione di Allan con un grandissimo obiettivo in entrata: Nicolò Barella, per cui l'Inter è in pole position, ma per cui il Napoli sta provando il sorpasso.