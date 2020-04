Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli punta Sardar Azmoun, attaccante iraniano 25enne dello Zenit: “Tra le pieghe le prime mosse per arrivare a Sardar Azmoun, iraniano dello Zenit San Pietroburgo, seguito da un bel po’ e inavvicinabile per l’assenza di posti da extra comunitari. A distanza di tre mesi continua ad essere uno dei profili che stuzzicano maggiormente Giuntoli e Gattuso, ai quali è già arrivato l’ok di De Laurentiis per abbozzare una trattativa rimasta in fase embrionale e sempre prossima a essere riattivata”