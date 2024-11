Getty Images

Ilha battuto 1-0 la Roma e ha riconquistato il primo posto della classifica di Serie A in solitaria. Nel post-gara, l'allenatore della formazione azzurraha parlato ai microfoni di Sky e ha analizzato, così, la prestazione dei suoi: "Prima della partita avevo detto di non guardare gli altri, ma di guardare solo noi stessi per cercare di migliorare. Noisotto alcuni punti di vista. Per 70 minuti mi sono piaciuti i ragazzi. Sono soddisfatto, ma non dimentichiamo che ogni partita deve essere uno stimolo. Dobbiamo comunque gestire un po' meglio gli ultimi 20 minuti". Queste le altre dichiarazioni:

- ", uno dei migliori da quando io sono qui. E' tornato con un piccolo affaticamento all'adduttore e. Ha comunque avuto delle occasioni e ha creato. Io guardo sempre il bene della squadra, ma anche il bene del calciatore. Non ho voluto rischiare, visto che in panchina c'è, che sta facendo molto bene".Queste le parole a DAZN: "Ci sono delle situazioni dei singoli, nell'autostima:, perché non dimentichiamo che. Sicuramente il miglioramento passa nella continua crescita dei ragazzi anche singolarmente, e io cerco di fare un lavoro con i ragazzi ogni giorno per metterli in condizione di esprimere le loro caratteristiche".

- "(McTominay, ndr) il primo tempo secondo me ha faticato un pochettino perché non riusciva a trovare le misure di entrata. Noi spesso e volentieri andavamo sull'esterno ma era sempre fuori dall'area, lui invece deve essere un incursore e lo stesso deve diventare per. Non dimentichiamo che in quella posizione sto provando anche, che secondo me ci può alzare il livello qualitativo di giocata, dare più qualità. Quindi diciamo che abbiamo un'arma in più. Oggi mi fa piacere che chi è entrato dalla panchina,, Mazzocchi, lo stesso Simeone, è gente che si fa trovare sempre pronta con grande entusiasmo. Anche Neres magari meritava pure il gol. Però ecco, la differenza è che noi rispetto ad alcune squadre che ci stavano davanti, come Inter e Atalanta che prima di questa partita ci avevano comunque sorpassato, stiam parlando di strutture che lavorano da tanti anni con lo stesso allenatore".