Napoli, contro-proposta ad Hermoso per battere l'Inter

un' ora fa

4

Simone Inzaghi sta spingendo con dirigenti e proprietà per farsi regalare Mario Hermoso come rinforzo difensivo in modo tale da rilanciare Carlos Augusto come esterno a tutta fascia dopo l'infortunio di Tajon Buchanan. Il fondo Oaktree proprietario dell'Inter continua però a fare muro e non vuole autorizzare un investimento lato ingaggio così importante per un giocatore non più giovanissimo.



E allora in queste ore sul centrale difensivo classe 1995 svincolatosi dall'Atletico Madrid è tornato alla carica il Napoli che già da tempo aveva provato a regalare Hermoso ad Antonio Conte. La possibilità di giocare la Champions stuzzicava di più lo spagnolo, ma lo stallo coi nerazzurri sta ridando animo all'affare con gli azzurri. Secondo Tuttosport in queste ore è stata recapitata all'agente del giocatore una proposta da 4 milioni di euro a stagione più bonus.