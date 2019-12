L'albero azzurro, questa volta, non è una roba per bambini: piuttosto, è quell'abete sotto al quale milioni e milioni di tifosi azzurri sperano di trovare in dono un 2020 diverso, partendo anche da qualche faccia nuova, soprattutto a centrocampo. Il regalo più gradito sarebbe quello che prende la non altissima, ma estremamente consistente, figura di Torreira: il Napoli ci sta provando, sta cercando di convincere l'Arsenal a cedere in prestito l'ex doriano. Ma, solo dopo questi turni natalizi di Premier si capirà meglio come stanno le cose, come il neo tecnico Arteta stabilirà gerarchie e nomenclatura della sua mediana. La sensazione che l'ex vice di Guardiola voglia tenere Torreira è palpabile: se recupera centralità, l'uruguaiano non va via dai Gunners. Ed è per questo motivo che il Napoli ha messo altre operazioni possibili in stand-by solo di qualche giorno, così da avere la certezza se l'obiettivo principale sia sfumato o se resta possibile. In questa seconda ipotesi, ci sarebbe da lavorare sulla formula: prestito o acquisto, avendo già il benestare di Torreira e del suo potente agente Bentancur al passaggio in azzurro.



ALTRE POSSIBILITÀ - Se non è Torreira, comunque un regalo in quella zona del campo ci sarà per Gattuso. Un ADL natalizio ha deciso che un investimento bisogna farlo: piace Berge del Genk da diverso tempo, circa 20 milioni la richiesta per il 21enne norvegese, ma con il club belga si può scendere a più miti consigli. Un sogno, soprattutto perché a gennaio, salvo follie di Cellino, non si muove da Brescia, è sempre un giovane, in questo caso un 2000: si tratta di Sandro Tonali, vale già 45-50 milioni nei piani del vulcanico patron delle rondinelle ed anche una trattativa con qualche contropartita tecnica sembra complessa. Per questo, al momento, questa pista unita a quella di Castrovilli della Fiorentina, sembra da scartare, almeno per la sessione invernale. Altri calciatori restano monitorati: lo è Lobotka del Celta da tanto tempo, lo è Soumaré del Lille. Dopo lo sblocco della questione Torreira, il ds Giuntoli capirà dove affondare il colpo.



ASSE SCALIGERO - Slegato da questa operazione in mediana è l'acquisto del ticket Amrabat-Rrahmani dal Verona: dopo le gare contro Genoa e Spal, l'Hellas si accomoderà al tavolo delle trattative con il Napoli e potrebbe certificare il passaggio per una cifra tra i 25 ed i 30 milioni dei suoi calciatori. Concretamente, però, sia il centrocampista che il centrale, vestiranno l'azzurro nella prossima stagione, con il Napoli che vuol solo strapparli ad una folta concorrenza.